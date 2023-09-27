هاني شاكر يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة «بلاد البخت»

كشف الفنان هاني شاكر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة بلاد البخت، التي أعلن موعد طرحها.

ونشر هاني شاكر البرومو الدعائي معلقا: «هاني شاكر، بلاد البخت، بكرة الساعة 5 على جميع المنصات الرقمية».

حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة

وشارك الفنان هانى شاكر، ضمن حفلات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 بحفل غنائي شهد اقبال جماهيري كبير رفع شعار كامل العدد وقدم خلاله عدد كبير من أغانيه المميزة.

ويذكر أن شاكر طرح مؤخرا، أغنية بعنوان الكبير، من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وميكس وماستر أسامة الهندي.