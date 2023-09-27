تقارير من كييف: لجنة دولية ترصد انتهاكات للجيش الروسي بمدن أوكرانية

قال مراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الأوكرانية كييف، غيث مناف، إن أوكرانيا لم تصدر، حتى الآن، بياناً بشأن الاجتماع المترقب في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بشأن روسيا.

استحالة عودة روسيا إلى مجلس حقوق الإنسان

وأضاف «مناف»، خلال إفادة على الهواء مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش»، اليوم الأربعاء، أن بعض مستشاري الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يتحدث عن استحالة عودة روسيا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بسبب جرائم الحرب التى ارتكبتها في أوكرانيا.

وذكر أن اجتماعاً للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة داخل الأراضي الأوكرانية قبل يومين، رصد انتهاكات للجيش الروسي في مدن بوتشا وإربل وأزيوم وغيرها، وقالت اللجنة إن القوات الروسية قامت بجرائم حرب وتعذيب جسدي واغتصاب في هذه المدن.

أوكرانيا تطالب بدعم مادي وعسكري من الغرب

وتابع أن أوكرانيا ترى أن ضم روسيا لأراضي أوكرانيا بطريقة غير شرعية هو انتهاك لحقوق الإنسان، وبالتالي يرى الأوكرانيون أن ما تطالب به أوكرانيا سيوافق عليه الغرب، سواء في مجال حقوق الإنسان أو في الدعم المادي والعسكري.