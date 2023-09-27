فصل التيار الكهربائي عن منطقتي النرجس والفنار في كفر الشيخ السبت

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ برئاسة هيثم عطية، رئيس المدينة، فصل التيار الكهربائي عن منطقتي النرجس والفنار بمصيف بلطيم السبت 30 سبتمبر بالتنسيق مع شبكة الكهرباء.

فصل التيار الكهربائي عن منطقتي النرجس والفنار بمصيف بلطيم

وذكرت الوحدة المحلية، في بيان لها، أنّه سيتم فصل التيار الكهربائي يوم السبت 30 سبتمبر 2023 عن منطقتي النرجس والفنار بمصيف بلطيم بدايةً من الساعة التاسعة صباحاً للقيام بأعمال الصيانة الدورية بمحطة كهرباء النرجس.

إجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة

وتوجهت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدةً المواطنين والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

مدينة مصيف بلطيم

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط.