«المصريين الأحرار»: المشاركة في الانتخابات واجب وطني لتحديد مصير البلد

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن نموذج التأييد المطلوب 25 ألف توكيل من إجمالي من لهم حق التصويت، لافتا إلى أن الحملة الانتخابية يجب أن لا يقل قوامها في الأساس عن 30 ألف متطوع، خاصة أن الشعب المصري يدرك تماما أهمية الانتخابات والديمقراطية.

المشاركة في الانتخابات

أوضح «خليل» خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على قناة الحياة، أن الدعوات لعدم المشاركة في الانتخابات غير مقبولة لأن النزول والمشاركة حق على كل مواطن في تحديد مصير البلد خلال السنوات الست المقبلة، ويجب أن يزن الأمور بشكل جيد ويستمع للمرشحين ويدرس مقومات المرشح في حياته والنجاح الذي حققه في مختلف الأمور.

الاقتصاد المصري

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن الهجوم الذي يحدث على مصر بعد تحليل الأرقام يكون على نقاط القوة، لافتا إلى أن الجهود التى قامات بها مصر على مدار التسع سنوات الماضية هي التي أنقذت الاقتصاد المصري، ومنها المشروعات الزراعية والصناعية والاقتصادية الكبرى.