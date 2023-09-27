أعضاء «حماة الوطن» يحتشدون لتحرير توكيلات تأييد الرئيس السيسي لليوم الثاني بالقاهرة

واصلت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن لليوم الثاني على التوالي، حملة «وكلتك.. كمل مسيرتك»، لجمع توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر فتح باب الترشح لها 5 أكتوبر المقبل، وانعقادها في شهر ديسمبر.

حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة

قال اللواء صلاح المعداوي أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، إن كوادر الأمانة يشرفون على جمع آلاف التوكيلات بواسطة أعضاء الحزب لليوم الثاني على التوالي، مشيرا إلى أنه خلال الساعات الماضية، بدأ توافد الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، لتحرير تأييدات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل.

وقال المهندس محمد جمال أمين تنظيم حماة الوطن بمحافظة القاهرة، إن كوادر الحزب بالمحافظة وأماناتها أشرفوا على تحرير التوكيلات، مشيرا إلى أن الحزب يناشد جميع المواطنين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها واجب وطني.

وشدد على أنه جرى تكليف كل الأمانات النوعية التابعة لأمانة القاهرة، وكل المستويات التنظيمية، بتكثيف جهودها لتقديم الدعم اللازم وبكل الأشكال للقطاعات والأقسام، لتشجيع الجميع على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، والمشاركة السياسية، من أجل دعم الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي.