موجة زلازل تضرب 5 دول حول العالم خلال ساعات.. بينها إيطاليا واليونان

شهدت عدة دول في مختلف أنحاء العالم، سلسلة هزات أرضية تراوحت قوتها بين 1.6 و5 درجات على مقياس ريختر، خلال الساعات القليلة الماضية، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

وضربت 3 هزات أرضية فرنسا وإيطاليا اليونان، مساء اليوم الأربعاء، تراوحت قوتها بين 1.6 و2.2 درجة على مقياس ريختر، فيما شهدت إندونيسيا زلزالاً بلغت شدته 5 درجات، ضرب جزيرة سيرام، بالإضافة إلى هزة أخرى بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر جزيرة بورتريكو.

وفي التفاصيل، ضربت هزة أرضية بقوة 1.6 درجة على مقياس ريختر، فرنسا على عمق 6 كيلومترات، وأكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات عبر موقعه الإلكتورني، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 12 كيلومتراً بين الشرق والجنوب الشرقي من شاموني، جنوب شرق فرنسا

وأضاف مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن بؤرة هزة أرضية ضربت فرنسا، وقعت كذلك على مسافة 75 كيلومتراً بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة جنيف السويسرية.

بؤرة هزة إيطاليا شمال شرق سبوليتو

وفي إيطاليا، ضربت هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر، وسط البلاد بعمق 10 كيلومترات، وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 57 كيلومتراً من بيروجيه، وسط البلاد، وعلى مسافة 21 كيلومتراً شمال شرق سبوليتو.

وفي اليونان، ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، بعمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 86 كيلومترا غرب مدينة بيرايوس، الواقعة جنوب غرب أثينا عاصمة البلاد.

وفي إندونيسيا، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، جزيرة سيرام، بعمق عمق 46 كيلومترا،وعلى مسافة 96 كيلومترا شمال شرق مدينة أمبون، وفقا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن بؤرة زلزال جزيرة سيرام بإندونيسيا، وقعت كذلك على مسافة 22 كيلومتراً بين الشمال والشمال الغربي من قرية أماهاي، على الساحل الجنوبي لجزيرة سيرام.

10 كيلومترات عمق هزة أرضية ضربت بورتريكو

وفي بورتريكو، التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، والواقعة شمال شرق البحر الكاريبي، ضربت هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 5 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الشرقي من ساليناس، الواقعة في الجزء الجنوبي من الجزيرة.