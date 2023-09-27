أحمد موسى: الرئيس السيسي واجه الإخوان عندما كانت حياتنا مهددة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن وقفة الرئيس السيسي منذ 10 سنوات، كانت وقفة إنقاذ الوطن، مضيفا أن الشعب كان يبكي ويستنجد بهذا الرجل، وكل من في القاعة ومن أمام الشاشة يبكي.

حكم الإخوان

تابع أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: أن في ذلك اليوم قال الرئيس «نروح نموت أحسن لما حد يمس أي مواطن مصري»، حياة شعب كان مهدد في حياته، مع تقديري لأي صوت وأي أحد، وهذا الرجل تحمل حكم الإخوان ووقف في وجههم.

وقال أحمد موسى: «احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف كبير ويليق بدولة كبيرة، وداخل القاعة بمسرح الجلاء اليوم، عدت بالزمن 10 سنوات، وقف الرئيس السيسي في هذا المكان منذ 10 سنوات، وكان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة، وحينها كانت مصر على مشارف ثورة 30 يونيو، وبسببها نعيش الآن حياة آمنة، التي لم تأت من فراغ».