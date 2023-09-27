محمد التاجي يكشف تطورات حالته الصحية بعد منظار المعدة: «كنت بحس بخنقة صعبة»

كشف الفنان محمد التاجي عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لمنظار بالمعدة، صباح اليوم، على خلفية تعرضه لمتاعب وآلام شديدة بالبطن، خلال الشهور القليلة الماضية، موضحًا أنه عاد إلى منزله لاستكمال العلاج.

وقال «التاجي»، لـ«الوطن»: «عملت منظار في المعدة، بسبب شكوى من تعرضي لارتجاع أثناء نومي، فعصارة المعدة تصعد إلى المرئ، ومنها إلى القصبة الهوائية، فكنت أشعر بخنقة شديدة، وصعوبة في التنفس، وذلك كان يتسبب في انقطاع نومي بشكلٍ مزعج للغاية».

وأضاف: «ماكنش فيه نقطة هواء بتدخل، وكحة شديدة جدًا، وعصارة المعدة تتسبب في حدوث حرقان شديد بالقصبة الهوائية والأحبال الصوتية، كما أنها تُسبب جرحا شديدا بعد التمكن من استعادة نفسه مرة أخرى»، متابعًا: «بعد إجراء المنظار، الفريق الطبي المعالج اكتشف أن عضلة المرئ حدث بها ارتخاء إلى حد ما، ونصحوني بالنوم في وضعية مُعينة».

وأشار إلى أنّ الفريق الطبي المعالج له حصل على عينة، بعد إجراء المنظار، لتحليلها، ومن المُفترض ظهور النتيجة خلال الأيام المُقبلة، قائلًا: «إنّ شاء الله تكون الأمور بخير».