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الفنان محمد التاجي يعلن خضوعه لعملية جراحية: «اللي مركز معايا يبعد شوية»

كتب:

هبة أمين
01:33 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الفنان محمد التاجي

الفنان محمد التاجي

أعلن الفنان محمد التاجي أنه يخضع لعملية جراحية في المعدة مساء اليوم، موضحا أنه أجرى عدد من الفحوصات الطبية والتحاليل والأشعات، كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي بالمنظار.

وطلب الفنان محمد التاجي من جمهوره ومحبيه ومتابعيه عبر حسابه «فيس بوك» ضرورة الدعاء له لتجاوز أزمته الصحية وتماثله للشفاء سريعًا، خصوصًا وأنه مّر مؤخرًا بأكثر من أزمة صحية، حسب قوله.

محمد التاجي يكشف عن حالته الصحية

وأشار محمد التاجي من خلال منشوره إلى تعرضه للحسد من قِبل البعض، الأمر الذي أثّر سلبًا على صحته «دعواتكم، وقولوا للي مركز معايا يبعد شوية، ما بيعديش كام شهر وإلا فيه كعبلة صحية، النهاردة هعمل منظار على المعدة».

جراحة بالقولون في يناير الماضي

وخضع محمد التاجي في شهر يناير الماضي إلى جراحة في القولون وذلك بعد إصابته بـ«فتق» في الأمعاء الدقيقة،  ما استدعى تواجده بالمستشفى وحجزه بها لعدة أيام حتى استقرت حالته الصحية.

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