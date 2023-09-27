منخفض جوي يضرب البلاد وتغير في الأحوال الجوية خلال أيام.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار

موجة حارة تشهدها كل الأنحاء الأيام المقبلة، ورغم ذلك يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد عدد من المناطق فرصا لسقوط أمطار خفيفة غدا الخميس وبعد غد الجمعة، بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، ويستمر سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 20% على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة أيضا.

منخفض جوي يضرب البلاد بدءا من الأحد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل، إذ تميل حالة الطقس إلى الأجواء الصيفية، وتصل الموجة الحارة إلى ذروتها وترتفع درجات الحرارة أكثر من المعدل الطبيعي يومي الخميس والجمعة، لتبدأ درجات الحرارة في التحسن مع بداية الأسبوع المقبل.

وأضافت «غانم» خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه بدءا من يوم الأحد المقبل، من المتوقع أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويكون ذلك ناتجا عن تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويكون ذلك المنخفض على ارتفاع يتراوح بين 5 و 6 كيلو عن سطح الأرض، ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة الأمر الذي يؤثر على حجب أشعة الشمس، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة، بمعدل يتراوح بين 3 و 4 درجات، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات شمال البلاد ولكنها لن تكون مؤثرة على أي أنشطة يومية، لنشهد أجواء خريفية حتى يوم الثلاثاء المقبل.

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 الصغرى 27 درجة مئوية.