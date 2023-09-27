زحام أمام مكاتب الشهر العقاري ببورسعيد لتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

شهدت مكاتب الشهر العقاري ببورسعيد، اليوم الأربعاء، استمرار توافد أهالي بورسعيد لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

حيث شهد مكتب الشهر العقاري بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد، توافد للمواطنين منذ بدء العمل من أهالي بورسعيد خاصة من كبار السن والسيدات والمزارعين بجنوب بورسعيد، مؤكدين دعمهم للرئيس السيسي من أجل استقرار مصر والمشروعات الواعدة التي شهدتها مصر والمستمرة في إنشائها، وتلبيتهم أي نداء للوطن وللرئيس السيسي، وأن الوطن شهد الأمن والأمان بعد فترة من التظاهرات والإرهاب والقلق.

هتافات تحيا مصر

وردد أهالي بورسعيد خلال تحرير التوكيلات هتافات «تحيا مصر» و«يحيا السيسي» و«السيسي رئيسي»، وقالت كاميليا سيد خياطة بأحد مصانع الاستثمار، أنها وقفت في طابور طويل لتحرير توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة أن الرئيس السيسي يمثل أمنا وأمانا لمصر والدفاع عنها بكل ما أوتي من قوة،

وطالب محمد كمال خياط أهالي بورسعيد بالنزول وتحرير التوكيلات لخوض الرئيس الانتخابات الرئاسية المقبلة مع نهاية العام الجاري، من جانب آخر وقف أحمد سليمان في الستين من عمره في الطابور في انتظار تحرير توكيل، مؤكدا أنه جاء من قرية أم خلف بالجنوب لتأييد الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة ولأجل أمن وأمان مصر.