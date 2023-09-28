محمد التاجي يروي تفاصيل أزمته الصحية: نفسي اتقطع لفترة

كشف الفنان محمد التاجي، تفاصيل الحالة الصحية، وذلك بعدما أجرى منظارا بالمعدة، أمس الأربعاء، حيث يُعاني من ارتجاع أثناء نومه، فعصارة المعدة تصعد إلى المريء، ومنها إلى القصبة الهوائية.

يعاني منذ شهور من أزمة صحية

وقال التاجي، لـ«الوطن»، إنّ هذه الأزمة، يُعاني منها منذ شهور طويلة جدًا، والفريق الطبي المُعالج له، وجَّه نصائح له، بعدم النوم بعد الأكل مباشرة، إذ استعاد موقفًا صعبًا تعرض له، خلال تصوير أحد المسلسلات في بيروت، رمضان الماضي.

وأضاف «مرة في بيروت وقت تصوير المسلسل في رمضان اللي فات، فطرت الساعة السادسة مساءً، ونمت الساعة 11، يعني فرق 5 ساعات تقريبًا، مفروض إن الأكل يكون اتهضم، وكمان ده أكل فنادق مش تقيل يعني»، متابعًا «نمت وقمت من عز نومي على شرقة ومش قادر أخد نفسي، قمت فتحت باب الأوضة بسرعة وخرجت».

وأوضح أنّ تلك الأزمة الصحية، وعصارة المعدة، تسببت له في مشاكل عدة، قائلًا: «حصل لي التهاب في الحنجرة والقصبة الهوائية مش قادر آخد نفسي، وتاني يوم لغيت التصوير، مقدرتش أتكلم، لحد ما استعدت العافية، وبقيت آخد نفسي».