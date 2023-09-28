تحرير 200 محضر وضبط سلع منتهية الصلاحية في حملات تموينية بالمنوفية

تكثف مديرية التموين بمحافظة المنوفية، جهودها لضبط الأسواق من خلال الحملات التفتيشية الموسعة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز، إذ حرر مفتشو التموين 200 محضر تمويني متنوع خلال الساعات الماضية، مع ضبط عدد من السلع غير الصالحة للاستهلاك.

التحفظ على المضبوطات ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق

وأكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، أنّ الحملات التموينية المكثفة نجحت في ضبط عدد كبير من المخالفات خلال الفترة الأخيرة، على مستوى جميع المراكز والقرى في المحافظة، موضحاً أن الحملات مستمرة على مدار الأيام المقبلة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب في المواد الغذائية.

تحرير 200 محضر تمويني متنوع خلال حملات بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تحرير 200 محضر تمويني متنوع من خلال المرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق التجارية، مؤكداً أنه يتم التنسيق مع الوحدات المحلية ومراكز المدن في الحملات وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأوضح، أن المواد الغذائية التي تم ضبطها خلال الحملات، تمت مصادرتها والتحفظ عليها ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق في كل مركز، مشيراً إلى أن الحملات المكبرة تشمل مشاركة الطب البيطري وكذلك مديرية الصحة لتحقيق أكبر استفادة من الحملات في المراكز والمدن.

وتابع، أن مفتشي التموين يشنون حملات مفاجئة على المخابز للتأكد من التزامها بالإجراءات والتعليمات الدورية الواردة لهم بشكل دائم، مثل الحفاظ على النظافة العامة، وعدم التلاعب في موازين الخبز.