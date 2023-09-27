أهالي المنوفية يواصلون التوافد على الشهر العقاري لدعم الرئيس السيسي

واصل أبناء محافظة المنوفية، التوافد على مقرات الشهر العقاري في جميع المدن، لتحرير توكيلات ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لليوم الثاني على التوالي، حيث شهد مركز أشمون، توافد كبير من المواطنين، كما توافد المئات على مقرات الشهر العقاري في مدينة شبين الكوم عاصمة المحافظة.

نصار: الرئيس السيسي الأب والمعلم لكل المصريين

وقال أحمد رضا نصار أحد الشباب بمحافظة المنوفية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد والأب والمعلم، نجح خلال السنوات الماضية، في تحقيق المزيد من الإنجازات، مثل تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي حولت مصر إلى دولة جاذبة للاستثمار، وإنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

وأضاف «نصار» أن جميع أبناء مصر يقفون صفا واحدا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشد من أزره ودعمه في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الآلاف في كل المحافظات يتوافدون على مقرات الشهر العقاري لترشيح الرئيس لفترة رئاسية جديدة.

عاطف: دعم الرئيس السيسي واجب وطني

أوضح أحد أبناء مركز أشمون، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي واجب وطني، بعد تحقيق العديد والعديد من الإنجازات على أرض الواقع، التي تشمل حياة كريمة استفاد منها الملايين من أبناء القرى في مركز أشمون، مؤكدا دعم الشباب والكبار والسيدات وجميع المواطنين للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء.