حقق سعر الدولار ثباتًا مع بداية تعاملات الخميس اليوم 28-9-2023، داخل البنوك المصرية، وذلك في ظل ثبات الأسعار منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، وفقاً للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

«الوطن»، ترصد أسعار الدولار اليوم الخميس 28-9-2023 في البنوك المصرية وهي كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- سجل سعر الدولار اليوم الخميس 28-9-2023، داخل البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس28-9-2023، داخل البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 30.95 جينه للبيع و30.90 جنيه للشراء، في بداية تعاملات اليوم الخميس28-9-2023.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس28-9-2023 ببنك المشرق بلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

وبلغ سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس28-9-2023، في ميد بنك إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.