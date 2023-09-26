سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. استقرار ملحوظ

يواصل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل جميع البنوك المصرية ثباته الذي عليه منذ التعاملات الصباحية في ظل استقرار الأسعار حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك وفقاً للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات داخل البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الدولار في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 30.95 جينه للبيع و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك المشرق

وعن سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك المشرق بلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

ووصل سعر الدولار في ميد بنك إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.