سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-9-2023 في البنوك

يواصل سعر الدولار استقراره، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية، في ظل ثبات الأسعار منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، وذلك وفقاً للموقع الرسمي للبنوك المصرية، وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-9-2023، داخل البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27-9-2023، داخل البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 30.95 جينه للبيع و30.90 جنيه للشراء، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27-9-2023.

سعر الدولار في بنك المشرق

وسجل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27-9-2023 ببنك المشرق بلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

ووصل سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27-9-2023، في ميد بنك إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.