سجل سعر الدولار اليوم الإثنين25-9-2023 في البنوك المصرية، ثباتًا في الأسعار منذ بداية شهر سبتمبر الجاري في ظل توقعات باستمرار استقرار سعر الدولار حتي نهاية الشهر الجاري وذلك بحسب ما أعلنت عنه شاشات البنوك والموقع الرسمي للبنوك.

«الوطن» تستعرض سعر الدولار اليوم الاثنين 25-9-2023 في البنوك المصرية وهي كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه بيعًا.

سعر الدولار في بنك مصر

- وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين25-9-2023 في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعاً.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- ووصل سعر الدولار اليوم الإثنين25-9-2023 في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك قناة السويس 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعاً.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- وعن سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة سجل 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.