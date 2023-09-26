استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-9-2023

يسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك المصرية هدوءا ملحوظا منذ بداية سبتمبر الجاري، في ظل توقعات باستمرار حالة الاستقرار حتى نهاية الشهر، بحسب ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ويسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك المصرية 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك القاهرة فسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وأعلن بنك الإسكندرية ثبات سعر الدولار اليوم ليبلغ سعر الشراء 30.85 جنيه والبيع 30.95 جنيه.