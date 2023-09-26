رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-9-2023

كتب:

مريم حنفي
08:54 ص | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

يسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك المصرية هدوءا ملحوظا  منذ بداية سبتمبر الجاري، في ظل توقعات باستمرار حالة الاستقرار حتى نهاية الشهر، بحسب ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية. 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

ويسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك المصرية 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

ويبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء. 

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 

ويصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعا. 

سعر الدولار في بنك القاهرة 

وبالنسبة لسعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك القاهرة فسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وأعلن بنك الإسكندرية  ثبات سعر الدولار اليوم ليبلغ سعر الشراء 30.85 جنيه والبيع 30.95 جنيه.

اقرأ المزيد:

سعر الدولار اليوم الأحد 24-9-2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت 23-9-2023 في البنوك المصرية.. «اعرف بكام»

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 20-9-2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

سعر الدولار اليوم الجمعة 15-9-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

سعر الدولار اليوم الخميس 14-9-2023 في البنوك المصرية
بقلم مريم حنفي