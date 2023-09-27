تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، برقية تعزية من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، جاسم محمد البديوي، في حادثة الحريق الذي وقع في قضاء الحمدانية «بغديدا» بمحافظة نينوى، وفق الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء العراقي.

مجلس التعاون الخليجي يعزي العراق في ضحايا حادثة حريق الحمدانية

وعبر البديوي عن خالص تعازيه ومواساته للعراق بهذه الحادثة الأليمة، داعيا الله أن يحفظ العراق ويجنبه كل مكروه، وأن يتغمد الضحايا برحمته ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

حادث حريق الحمدانية

واستيقظ مواطنو العراق صباح اليوم الأربعاء، على فاجعة اندلاع حريق مساء الثلاثاء في قاعة أفراح الحمدانية «بغديدا» بمحافظة نينوى، ولقى ما لا يقل عن 200 شخص مصرعهم حتى الآن، فيما تخطت أعداد الإصابات المئات.

ولم يُعرف بعد سبب الحريق، وإن كانت المؤشرات الأولية تشير إلى أنه اندلع بعد إشعال الألعاب النارية.

وأصدر السوداني قرارا بتشكيل لجنة تحقيقات على الفور للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من الأسباب، وكشف نواحي التقصير، بالإضافة إلى إعلان الحداد العام بالعراق لمدة 3 أيام، في كل مؤسسات الدولة، على ضحايا المأساة المروعة، ومواساةً لذويهم وأهلهم.

وأكد ضرورة تقديم الجهات الطبية والصحية علاج الجرحى والمصابين، وتوفير أقصى درجات الرعاية، وفق الحالات، مع إمكانية علاج الحالات المتأخرة خارج العراق.