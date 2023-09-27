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الدفاع المدني العراقي يكشف تفاصيل حريق الحمدانية بنينوى

كتب:

منى السعيد
07:51 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
من حريق الحمدانية في محافظة نينوى

من حريق الحمدانية في محافظة نينوى

كشفت مديرية الدفاع المدني العراقية عن تفاصيل حادث حريق قاعة أعراس الحمدانية بمدينة نينوى، الذي تسبب في وفاة ما لا يقل عن 450 شخصاً، فيما وصلت أعداد الإصابات بالمئات.

حادث حريق الحمدانية بنينوى

وأوضح الدفاع المدني العراقي أن السبب المبدئي لحادث حريق الحمدانية يرجع إلى إغلاق قاعة الأعراس بألواح الايكوبوند سريعة الاشتعال، والتي تخالف تعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء بموجب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضاف أن الحريق نشب لأن قاعة العرس لم تتوافر فيها متطلبات السلامة، فيما يتعلق  بمنظومة الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمنطقة سهل نينوى، شمال العراق.

وأوضح البيان أن الحريق الهائل أدي إلى انهيار أجزاء من القاعة بسبب استخدام مواد سريعة الاشتعال وذات تكلفة منخفضة، مما أدى إلى زيادة الحريق بشكل كبير خلال دقائق معدودة بعد اندلاع النيران.

أعداد ضحايا حادث حريق الحمدانية

وكان الهلال الأحمر العراقي، قد أعلن منذ قليل، إن أعداد القتلي والمصابين في حريق قاعة الأعراس بمحافظة نينوى أصبح نحو 450 شخصًا، فيما أفادت دائرة صحة محافظة نينوى أنه تم تسجيل نحو 100 حالة وفاة، وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق الحمدانية.

ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتقديم كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحريق، وضورة وجود وزيري الداخلية والصحة في موقع الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ.

وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في الحادث.

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