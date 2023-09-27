عاجل| بالمستندات.. سبب استبعاد الزمالك من السوبر المصري

أعلن وليد العطار المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد نادي الزمالك من بطولة السوبر المصري الجديدة، التي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

وكان الزمالك قرر الاعتذار عن خوض بطولة السوبر المصري الأخيرة أمام الأهلي، وشارك وقتها بيراميدز، وتنص لائحة الاتحاد المصري، على أنه في حال اعتذار فريق عن المشاركة في بطولة السوبر يجري استبعاده لمدة موسم وغرامة 500 ألف جنيه، أما في حالة الانسحاب فسيجري استبعاد الفريق لمدة موسمين وتغريمه مليون جنيه.

وكانت الشركة المتحدة للرياضة بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، أعلنا في وقت سابق، عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصري للأبطال، بمشاركة 4 فرق هي بطل الدوري المصري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدوري المصري.

وجاءت جوائز بطولة السوبر الجديد على النحو التالي:

البطل: 250 ألف دولار.

الثاني: 125 ألف دولار.

الثالث: 75 ألف دولار.

الرابع: 50 ألف دولار.