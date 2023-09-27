فتح ضريح جمال عبد الناصر أمام محبيه في ذكرى وفاته غدا

قال محمد النمر، رئيس الحزب العربي الناصري، إنه من المقرر أن يتم فتح ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أمام محبيه في التاسعة صباح غد الخميس، بمناسبة حلول ذكرى وفاته في 28 سبتمبر.

ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

وأوضح «النمر» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من المقرر أيضا تنظيم فعالية في السابعة من مساء غد الخميس، بمقر الحزب بحضور عدد من قيادات الحزب العربي الناصري للحديث عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

الحزب العربي الناصري

جدير بالذكر، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، رحل عن عالمنا يوم 28 سبتمبر عام 1970، ويجري فتح ضريح الرئيس الراحل أمام محبيه في ذكرى وفاته، كما ينظم الحزب فعالية بمناسبة الذكرى ذاتها في هذا الوقت من كل عام.