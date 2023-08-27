جمال شقرة: الحرس القديم أخفى حقيقة انفصال عبدالناصر عن شباب الإخوان

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن صلاح شادي أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية أخفى حقيقة انفصال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن الإخوان.

وأضاف شقرة خلال حواره لبرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة إكسترا نيوز: صلاح شادي والحرس القديم أخفوا انفصال عبد الناصر عن الإخوان عن الشباب الصغار لكن عبد الناصر انفصل بالفعل عن الإخوان.

علاقة جمال عبد الناصر والإخوان

وتابع شقرة أن خالد محيي الدين لم يكتب بعض الكتابات التي وردت في مذكراته والتي تتحدثعن علاقة عبد الناصر والإخوان/ مؤكدًا أن محمد نجيب لم يكتب أو يرى كتاب «كنت رئيسًا لمصر».

مواعيد برنامج الشاهد

ويُذاع برنامج الشاهد يوميًا على قناة إكسترا نيوز بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.