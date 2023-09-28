موعد تخلفات الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة بنها الأهلية.. اعرف رابط التقديم

حددت جامعة بنها الأهلية بالعبور، بمحافظة القليوبية موعد حجز الكشف الطبي للطلاب الجدد المتخلفين عن الموعد الأول، الحاصلين على الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر المقبل 2023.

الدخول من بوابة 4 للعيادات الطبية

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية، إن الكشف الطبي على الطلاب الجدد سيجري بمقر جامعة بنها الحكومية بالعبور، وسيكون الدخول من بوابة 4 لمبنى الخدمات الطلابية (B) - العيادات الطبية بالدور الأرضي ويوجد قاعات مكيفة للانتظار.

رابط حجز مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد المتخلفين ببنها الأهلية

وأضاف رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور لـ«الوطن» أنه يمكن الحجز من خلال الرابط من هنا.

خطوات حجز مواعيد الكشف الطبي

وأوضح رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور أن خطوات حجز الكشف الطبي للطلاب الجدد المتخلفين عن المواعيد بالكليات كالتالي:

- تحميل وطباعة أذن دفع رسوم الكشف الطبي

- السداد بالبنك على أي من أرقام الحسابات الموجوده بالأذن.

- الحصول على إيصال دفع رسوم الكشف الطبي (لإرفاق صورة منه أثناء التسجيل).

- ملء النموذج الموجود على الرابط الموضح أسفله لكل كلية

- تحميل نموذج الكشف الطبي وطباعته.

- التوجه في اليوم المحدد للكشف بالمستندات التالية:

- نموذج الكشف الطبي المطبوع مع ملء البيانات الخاصة بالطالب

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة شخصية للطالب

- إيصال دفع رسوم الكشف الطبي.

- إيصال دفع القسط الأول بمقر جامعة بنها الحكومية بالعبور والدخول من بوابة 4 لمبنى الخدمات الطلابية (B)

- العيادات الطبية بالدور الأرضي حيث يوجد قاعات مكيفة للانتظار