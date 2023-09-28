عاجل.. أول تعليق من الزمالك بعد استبعاده من السوبر المصري

علق مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، على الاستبعاد من بطولة السوبر المصري للأبطال، التي من المقرر أن تقام في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن اتحاد الكرة طبق اللائحة على النادي، بعد انسحابه من النسخة الماضية، ومشاركة بيراميدز بدلا منه أمام النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، مشيرًا إلى أن الفريق الأول تركيزه بالكامل على مباراة أرتا سولار المقبلة في مسابقة الكونفدرالية.

وأعلن وليد العطار المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد نادي الزمالك من بطولة السوبر المصري الجديدة، التي ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

وكان الزمالك قرر الاعتذار عن خوض بطولة السوبر المصري الأخيرة أمام الأهلي، وشارك وقتها بيراميدز، وتنص لائحة الاتحاد المصري، على أنه في حال اعتذار فريق عن المشاركة في بطولة السوبر، يجري استبعاده لمدة موسم وغرامة 500 ألف جنيه، أما في حالة الانسحاب فسيجري استبعاد الفريق لمدة موسمين وتغريمه مليون جنيه