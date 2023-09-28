العريف أبو العباس: استُدعيت للجيش قبل حرب أكتوبر بـ4 أيام

قال العريف عباس محمد أبو العباس، أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر عام 1973، إنه قبل يوم 6 أكتوبر 1973 بأربعة أيام حصلت المجموعة كلها على إجازة.

أبو العباس: منظر القطارات وهي تحمل العساكر كان جزءًا من الخداع

وأضاف «أبو العباس» في حواره لبرنامج «الشاهد»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: «منظر القطارات وهي تحمل العساكر كان جزءًا من الخداع ولم نكن نعرف وقتها».

وتابع أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر: «كان لدينا تخيلات تقترب وتبتعد منا بخصوص الحرب، نزلنا الإجازة وجالي استدعاء قبل الحرب بثلاثة أيام يوم 4 أكتوبر».

بطل أكتوبر: والدي قلق بسبب الاستدعاء وجاء يطمئن عليّ

واستكمل «أبو العباس»: «والدي قلق بسبب الاستدعاء وجاء يطمئن عليّ وشعر أن هناك شيئا ثم ذهب، ويوم 6 أكتوبر الساعة السادسة صباحًا مرّ علينا الطيران الثقيل ووقتها شعرنا بأن هناك حرب»، موضحاً: «كتيبتي تحركت في نفس اليوم مساءً إلى المطار لدعم باقي الكتائب وبيتنا في المطار وقالوا لنا إن الكتائب أدت مهمتها بنجاح وانتظرنا دورنا ورجعنا لمنطقة الهرم مجددًا، وكنت زعلان جدًا إن مش هشارك».