عرض برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت على قناة dmc، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.. صدمة العدو من مفاجأة المصريين».

ومضت 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد عام 1973، ومنذ ذلك التاريخ، صدرت وثائق وإصدارات كثيرة من الجانب الإسرائيلي، التي حملت اعترافات القادة الذين شاركوا في الحرب، وتكشف حجم الصدمة من الهجوم العسكري المصري، حيث شلت القوات المسلحة المصرية القدرات الدفاعية الاسرائيلية، بخطة الدفاع الاستراتيجي الشهيرة.

ديفيد إليعازر

في مذكراته، تحدث ديفيد إليعازر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في وقت الحرب، وقال «لقد وقعنا في مصيدة خطة دفاع مصرية ذكية وبسذاجة ابتلعنا الطعم».

اعترافات شارون

وتحدث شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي سابقا وقائد الفرقة 142 في الحرب، قائلا: «كنا نتجه إلى الجنوب عبر الصحراء وسط حالة كبيرة من الفوضى حتى أن أحد ضباطنا الصغار قال لي إنه كان هناك كثير من الناس.. لم نصدق ذلك، ولم نستطع إيقافهم».