أحد أبطال أكتوبر: تلقينا تعليمات من السادات بإنهاء قوات العدو غرب القناة

قال العريف عباس محمد أبوالعباس العقاد، أحد أبطال معركة «أبو عطوة» في حرب أكتوبر، إنه بعد وصول كتيبته 133 إلى منطقة القصاصين بالإسماعيلية شاهدوا بالليل الحرب الحقيقية والمدفعية الثقيلة وسيارات قاذفات الصواريخ.

«العقاد»: دخول منطقة الجنانين بالإسماعيلية في غروب 18 أكتوبر

وأضاف «العقاد»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يوم 18 أكتوبر دخلوا منطقة الجنانين بالإسماعيلية وقت غروب الشمس، لملاقاة العدو والذي كان يضرب بشكل عشوائي وبدون أهداف، مشيرًا إلى أنهم وقتها ترجلوا من السيارات للجنانين حتى يحتموا من الطلقات الإسرائيلية ولم يكن هناك استطلاع ولا يعرفون ماذا يفعلون؟.

قضينا ليلة 19 أكتوبر بالجنانين

وتابع أحد أبطال معركة «أبو عطوة» بالحرب، أنهم قضوا ليل يوم 19 بالجنانين، وبعدها تم عمل تجمع لهم عند هيئة قناة السويس، وتم إرسال مجموعات من الاستطلاع ومنهم من استشهدوا والباقي كشف وضع الجنود الإسرائيليين وأسلحتهم، مؤكدًا أنهم تلقوا تعليمات من الرئيس أنور السادات بأن ينهوا القوات الإسرائيلية التي دخلت غرب القناة.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.