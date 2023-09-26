خبير استراتيجي: المصريون تحملوا ظروفا قاسية بعد حرب 1967

قال الدكتور محمد زكي الألفي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ المقاتل المصري يتميز بعقيدة خاصة به متوارثة عن الأجيال السابقة والحضارة المصرية القديمة الممتدة عبر آلاف السنوات.

الدفاع عن الحقوق التاريخية

وأضاف «الألفي»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ومنة الشرقاوي، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، أن المقاتل المصري لم يقاتل من أجل التوسع أو العدوان أو استنزاف الآخر، لكنه كان دائما يدافع عن نفسه ويحافظ على عقيدته ويدافع عن الحقوق التاريخية لمصر على الاتجاهات كافة.

ظروف قاسية

وتابع مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية: «المقاتل المصري المعاصر يتميز بقدرات كبيرة جدا، وبعد حرب 1967 كان مطلوبا إعادة التنظيم والهيكلة للقوات المسلحة المصرية بالكامل في ظروف قاسية وصعبة مرت بها البلاد، فقد كان جزءً منها موجودا خارج الوطن لنصرة اليمن، وتحمل الشعب المصري والمقاتل المصري في عمليات إعادة البناء ظروفا قاسية وصعبة جدا».