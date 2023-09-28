هزة أرضية تضرب شمال شرق جيبوتي بقوة 4.7 ريختر

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، فجراليوم الخميس، خليج تاجورة الجيبوتي، بالمحيط الهندي، الممتد جنوب مضيق باب المندب «مدخل البحر الأحمر»، على عمق 12 كيلومترا، وفقا لما ذكرته بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت خليج تاجورة، على مسافة 3 كيلومترات شمال شرق جيبوتي، بمنطقة القرن الأفريقي.

بؤرة هزة أرضية ضربت خليج تاجورة بالمحيط الهندي

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت خليج تاجورة، بالمحيط الهندي، وقعت كذلك على مسافة 432 كيلومترا جنوب العاصمة اليمنية «صنعاء».