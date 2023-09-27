«الأرصاد»: أمطار خفيفة تضرب مصر السبت المقبل.. وانتهاء الشبورة بهذا الموعد

أعنلت الأرصاد الجوية موعد انتهاء الشبورة الصباحية التي سيطرت على عدد كبير من الأماكن والطرق خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظات مدن القناة والسواحل الشرقية للبلاد ووسط سيناء والتي بدأت الإثنين الماضي.

موعد انتهاء الشبورة الصباحية

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن موعد انتهاء الشبورة سيكون الجمعة المقبل، فضلا عن استمرار نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متطقعة.

وذكرت الأرصاد أنه بداية من السبت ستشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة وتحديدا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

ولفت الخبراء إلى أنه اعتبارا من الأحد 1 أكتوبر تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية، بالإضافة إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 35 246

أكتوبر 36 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 23

العريش 33 24

رفح 32 25

رأس سدر 36 23

نخل 34 15كاترين 33 15

الطور 34 25

طابا 34 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 33 23

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 32 22

السلوم 34 21

سيوة 36 20

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 28

سفاجا 38 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 40 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 40 25

قنا 43 26

الأقصر 45 27

أسوان 45 27

الوادي الجديد 42 22

أبوسمبل 43 27