«الأرصاد»: أمطار خفيفة تضرب مصر السبت المقبل.. وانتهاء الشبورة بهذا الموعد
كتب:
هبهَ وهـدان
11:05 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الشبورة الصباحية
أعنلت الأرصاد الجوية موعد انتهاء الشبورة الصباحية التي سيطرت على عدد كبير من الأماكن والطرق خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظات مدن القناة والسواحل الشرقية للبلاد ووسط سيناء والتي بدأت الإثنين الماضي.
موعد انتهاء الشبورة الصباحية
وأوضحت الأرصاد في بيان لها، أن موعد انتهاء الشبورة سيكون الجمعة المقبل، فضلا عن استمرار نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متطقعة.
وذكرت الأرصاد أنه بداية من السبت ستشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة وتحديدا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
موعد انخفاض درجات الحرارة
ولفت الخبراء إلى أنه اعتبارا من الأحد 1 أكتوبر تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية، بالإضافة إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.
درجات الحرارة اليوم
القاهرة 35 24
العاصمة الإدارية 35 246
أكتوبر 36 23
بنهــــا 35 24
دمنهور 34 24
وادي النطرون 36 23
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 24
دمياط 32 25
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 23
العريش 33 24
رفح 32 25
رأس سدر 36 23
نخل 34 15كاترين 33 15
الطور 34 25
طابا 34 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 33 23
العلمين الجديدة 32 23
مطروح 32 22
السلوم 34 21
سيوة 36 20
رأس غارب 38 27
الغردقة 37 28
سفاجا 38 28
مرسى علم 38 27
شلاتين 40 27
حلايب 34 27
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 35 29
الفيوم 35 24
بني سويف 36 23
المنيا 37 22
أسيوط 38 23
سوهاج 40 25
قنا 43 26
الأقصر 45 27
أسوان 45 27
الوادي الجديد 42 22
أبوسمبل 43 27