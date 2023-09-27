«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. وأمطار بمناطق عدة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، غدا الخميس، وبعد غدٍ الجمعة، والتي تشهد تأثر البلاد بـ3 ظواهر جوية مختلفة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا على السواحل الشمالية لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار خفيفة على عدة مناطق

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة

ولفتت الأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وتكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكب ى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 الصغرى 27 درجة مئوية.