الأرصاد الجوية تحذر.. موجة شديدة الحرارة تستمر حتى السبت المقبل

موجة شديدة الحرارة تغطي أغلب أنحاء مصر، اليوم، إذ يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك نتيجة امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ أدى إلى حبس الرطوبة بارتفاع نحو 6 أمتار من سطح الأرض، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

موجة شديدة الحرارة

وذكرت الأرصاد أن جنوب البلاد تشهد الآن موجة شديدة الحرارة، نظرًا لتأثرها برياح شمالية شرقية وكتل هوائية حارة قادمة من المناطق الجنوبية، والمناطق الصحراوية، موضحة أن درجات الحرارة المرتفعة تلك قد تستمر على جميع الأنحاء، حتى السبت المقبل، إذ بدءًا من الأحد الأول من أكتوبر، يتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

الأرصاد الجوية تحذر من فرص تساقط الأمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال أن يشهد عدد من المناطق خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة سقوط أمطار خفيفة، وقد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 35 24

أكتوبر 36 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 35 24

طنطا 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 23

العريش 33 24

رفح 32 25

رأس سدر 36 23

نخل 34 15كاترين 33 15

الطور 34 25

طابا 34 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 33 23

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 32 22

السلوم 34 21

سيوة 36 20

الغردقة 37 28

سفاجا 38 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 40 27

حلايب 34 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 40 25

قنا 43 26

الأقصر 45 27

أسوان 45 27