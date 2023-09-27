الأرصاد الجوية تحذر.. موجة شديدة الحرارة تستمر حتى السبت المقبل
كتب:
عبدالعزيز سلامة
07:15 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
موجة شديدة الحرارة تستمر حتى الأحد المقبل
موجة شديدة الحرارة تغطي أغلب أنحاء مصر، اليوم، إذ يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك نتيجة امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ أدى إلى حبس الرطوبة بارتفاع نحو 6 أمتار من سطح الأرض، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.
موجة شديدة الحرارة
وذكرت الأرصاد أن جنوب البلاد تشهد الآن موجة شديدة الحرارة، نظرًا لتأثرها برياح شمالية شرقية وكتل هوائية حارة قادمة من المناطق الجنوبية، والمناطق الصحراوية، موضحة أن درجات الحرارة المرتفعة تلك قد تستمر على جميع الأنحاء، حتى السبت المقبل، إذ بدءًا من الأحد الأول من أكتوبر، يتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة.
الأرصاد الجوية تحذر من فرص تساقط الأمطار
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال أن يشهد عدد من المناطق خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة سقوط أمطار خفيفة، وقد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.
درجات الحرارة اليوم
القاهرة 35 24
أكتوبر 36 23
بنهــــا 35 24
دمنهور 34 24
وادي النطرون 36 23
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 36 25
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 24
دمياط 32 25
بورسعيد 33 25
الإسماعيلية 36 23
السويس 35 23
العريش 33 24
رفح 32 25
رأس سدر 36 23
نخل 34 15كاترين 33 15
الطور 34 25
طابا 34 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 33 23
العلمين الجديدة 32 23
مطروح 32 22
السلوم 34 21
سيوة 36 20
الغردقة 37 28
سفاجا 38 28
مرسى علم 38 27
شلاتين 40 27
حلايب 34 27
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 35 29
الفيوم 35 24
بني سويف 36 23
المنيا 37 22
أسيوط 38 23
سوهاج 40 25
قنا 43 26
الأقصر 45 27
أسوان 45 27