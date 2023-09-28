حكومة أرمينيا: نزوح أكثر من 65 ألف مواطن من ناجورنو كاراباخ إلى يريفان

أكدت حكومة أرمينيا، في وقت مبكر من صباح الخميس، أنه تم حصر نزوح 65 ألف و36 شخصاً من سكان إقليم ناجورنو كاراباخ، المتنازع عليه مع أذربيجان، نزحوا باتجاه العاصمة يريفان، وبعض المناطق الأرمينية الأخرى، وفقاً لما أوردت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، وذلك على خلفية عمليات إطلاق النار والجوع والاضطرابات والمعاناة التي يشهدها الإقليم.

أسباب نزوح الأرمن من أذربيجان

وتعالت أصوات في أذربيجان مؤخراً، للمطالبة باندماج العرقية الأرمينية كغيرها من العرقيات الأخرى داخل الدولة، رغم الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الأرمن في إقليم ناجورنو كاراباخ، مما دفعهم إلى النزوح لمناطق أخرى داخل أرمينيا.

وتتهم حكومة يريفان، التي سمحت باستقبال النازحين من الإقليم المضطرب، حكومة باكو بالمسؤولية عن تفاقم الأوضاع المأساوية لأرمن كاراباخ، وحملتها تبعات نزوح سكان الإقليم، خاصة بعد استعادة أذربيجان سيطرتها على الإقليم، في أعقاب حملة عسكرية، وتسليم أفراد القوات المسلحة الأرمينية مواقعهم وأسلحتهم، مقابل الخروج الآمن من ناجورنو كاراباخ.