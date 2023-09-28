سعر الدولار اليوم الخميس 28-9-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الخميس داخل البنوك، تزامنا مع ثبات الأسعار منذ بداية سبتمبر الجاري، وفقا للموقع الرسمي للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبالنسبة لسعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 30.95 جينه للبيع و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك المشرق

وسجل سعر الدولار في بنك المشرق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

ووصل سعر الدولار في ميد بنك إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.