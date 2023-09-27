الدولار يواصل مكاسبه عالمياً.. أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر 2022

واصل الدولار مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، ليقترب من 106.5 نقطة، اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر من العام الماضي، حيث يستحوذ المتداولون على احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف من احتمال ارتفاع معدل التضخم مرة أخرى، وفي الأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ثابتاً، لكنه اتخذ موقفاً متشدداً، وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى سيظل ضرورياً.

مؤشر الدولار عالمياً

وعززت التعليقات اللاحقة من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي فكرة أن البنك المركزي سيحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه، يراهن المشاركون في السوق على أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قد انتهيا من رفع أسعار الفائدة، بسبب تزايد علامات الضعف الاقتصادي في اقتصاداتهما.

كما أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية فائقة التيسير هذا الشهر، وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر، مقابل اليورو والجنيه الأسترليني والين الياباني.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات سعر الدولار

من المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 106.97 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية (trading economics) تشير إلى أنه سيتم تداول الدولار عند 111.20 نقطة خلال 12 شهراً.