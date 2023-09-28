«الأعلى للثقافة»: الحد الأقصى للمتقدم لجائزة الدولة التشجيعية 40 عاما

كشف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، شروط المشاركة في جائزتي التفوق والتشجيعية، موضحًا: «بالنسبة إلى جائزة الدولة التشجيعية، فإن الأهم هو الفئة العمرية بحد أقصى 40 عاما، وأن يكون هناك إنتاج علمي منشور لعدد من السنوات، ولأول مرة ننشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والباب مفتوح لكل المترشحين من كل أنحاء الجمهورية، ولا ننسى أن هناك جائزة النيل للمبدعين العرب».

جائزة الدولة التقديرية والنيل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «بالنسبة إلى جائزتي النيل والدولة التقديرية، فإن هناك خطابات تُرسل إلى الجهات المعنية بالترشيح وتتضمن كل شروط الترشح ويجرى بعدها استقبال الأعمال لتبدأ مرحلة أخرى بعد انتهاء ديسمبر، إذ تجرى مراجعة إجرائية لاستيفاء الطلبات للمعايير الموضوعة، ونبدأ بعدها بمرحلة ثالثة وهي عمل لجان الفحص والتحكيم، وهي مرحلة مهمة يجرى فيها الاختيار من بين كل الأعمال التي جرى التقدم بها».

إعداد قوائم قصيرة بضعف عدد المتقدمين

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة: «بعد ذلك يجرى إعداد قوائم قصيرة بضعف عدد المتقدمين، لأنها تُرفع إلى المجلس الأعلى للثقافة في الاجتماع السنوي الذي يعقد في شهر يونيو، والتصويت يجرى سريا لاختيار الفائزين، وبالنسبة لجائزة الدولة التشجيعية تعتمد ما قررته لجان الفحص التي عملت على مدى شهور بدءً من يناير حتى مايو».