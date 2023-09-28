آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي.. خطوات بسيطة للاستعلام والدفع

تعد فاتورة التليفون الأرضي من أبرز الأشياء التي يهتم بها المواطنون، إذ أنهم يحرصون على دفعها فور إصدارها تجنبا لانقطاع الخدمة، الذي يؤدي بالتبعية إلى انقطاع خدمة الإنترنت المنزلي، الذي أصبح لا يمكن الاستغناء عنه خلال السنوات القليلة الماضية، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 سبتمبر الماضي، وتتيح الشركة للمواطنين مدة شهر للسداد، ليصبح آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي يوم 14 أكتوبر المقبل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- يقوم الراغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات.

- يضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن الفاتورة.

- إدخال كود المنطقة التابع لها.

- إدخال رقم الهاتف الأرضي.

- الضغط على الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ المختلفة التي يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلالها، وتتمثل في «فروع المصرية للاتصالات، فروع البريد المصري، خدمات فوري، خدمة فودافون كاش، خدمة أمان، خدمة ممكن، خدمة خدماتي، خدمة مصاري».