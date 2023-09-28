كيف تستعلم عن رصيد حسابك في البنك من خلال التليفون الأرضي؟.. خطوات بسيطة

في كثير من الأحيان، يلجأ العديد من المواطنين من أصحاب الحسابات البنكية إلى البحث عن طرق تمكنهم من معرفة رصيد الحساب الخاص بهم، وبالرغم من أن البنوك توفر العديد من الطريق التي تمكنهم من معرفة رصيد الحساب، إلا أنهم قد يجدون صعوبة في معرفة الرصيد من المنزل دون أن يذهب إلى البنك أو ماكينات الصراف الآلي.

وتحرص البنوك على توفير العديد من الطرق المختلفة لإتاحة الفرصة لأصحاب الحسابات لمعرفة رصيد الحساب الخاص بهم من المنزل، وأبرز تلك الطرق التليفون الأرضي، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات معرفة رصيد الحساب من خلال التليفون الأرضي، وفق خدمة عملاء عدد من البنوك، والتي جاءت كالتالي:

خطوات معرفة رصيد الحساب من خلال التليفون الأرضي

- يقوم العميل بالاتصال برقم خدمة عملاء البنك التابع له، ثم يختار اللغة التي يرغب في إجراء العملية بها.

- ثم يقوم العميل باختيار الخدمات الخاصة بالحسابات من خلال الضغط على الرقم الخاص بتلك الخدمة.

- وبعد ذلك يقوم العميل بإدخال رقم الكارت الخاص بالفيزا الخاصة بالعميل.

- وبعدها يقوم العميل بإدخال الرقم السري الخاص بخدمات الهاتف الأرضي الخاص بالعميل.

- ثم يتم اختيار الخدمة الخاصة بمعرفة رصيد الحساب الخاص به، ليتم إخبار العميل بقيمة الأموال والرصيد الموجود في حسابه عن طريق خدمة صوتية ورسالة مسجلة.

- وبعد الانتهاء من معرفة الرصيد الموجود في الحساب، يختار العميل إذا كان يرغب في إجراء عملية أخرى، أم أنه يرغب في إنهاء المكالمة.