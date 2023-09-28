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مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة طيران اليوم

كتب:

شاذلي عبدالراضي
10:52 ص | الخميس 28 سبتمبر 2023
مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة طيران اليوم

مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة طيران اليوم

يستقبل مطار مرسى الدولي اليوم الخميس 14 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، ضمن 134 رحلة من المقرر وصولها على مدار الأسبوع؛ وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وقال إيهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 14 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 3 آلاف سائح وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاش السياحة في مرسى علم

ولفت «شكري» إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية تزامناً مع احتفالات اليوم العالمي للسياحة على شواطئ مرسى علم، والطفرة في الإنشاءات السياحية التي تشهدها المدينة في الآونة الأخيرة.

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