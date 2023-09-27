مرسى علم تحتفل باليوم العالمي للسياحة بمشاركة 22 دولة.. مسابقات ومعارض

تحتفل مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للسياحة، بمشاركة آلاف السائحين، وذلك بالتزامن مع ختام فعاليات كرنفال نظمته المدينة بمشاركة 22 دولة أجنبية في أحد المنتجعات الكبرى، تحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ووزارة السياحة والآثار.

احتفالات مرسى علم بيوم السياحة العالمي

وذكر إيهاب شكري، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، لـ«الوطن»، أن 22 دولة أجنبية تشارك في احتفالات مرسى علم بيوم السياحة العالمي على الشواطئ، تزامنًا مع ختام فعاليات كرنفال مرسى علم الدولي تحت رعاية وزارة السياحة والآثار.

وأضاف «شكري»، أن الدول المشاركة في فعاليات يوم السياحة العالمي هي روسيا وأوكرانيا ورومانيا، وإيطاليا، وألبانيا، ولبنان، وصربيا، وكازاخستان، وبيلا روسيا، واليونان، وإسبانيا، وألمانيا، والتشيك، وبولندا، وبلجيكا، وفرنسا، والنمسا، وإنجلترا، وسلوفاكيا، والمجر.

كرنفالات الشاطئ

ومن جانبه، كشف الفنان التشكيلي محمد حميدة، منظم فعاليات كرنفال مرسى علم الدولي، نجاح فعاليات الكرنفال على شواطئ مرسى علم في ربط السياحة بالفنون، والتي تمثل القوى الناعمة والترابط والتعايش بين الشعوب والثقافات وتنشيط السياحة في مرسى علم.

وذكر لـ«الوطن»، أن الكرنفال شهد مسابقات متنوعة وجولات سياحية وبرامج ثقافية وورش للفنون التشكيلية وورش فنون، من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات، ومعرض لفنون الميكس ميديا.