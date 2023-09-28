يخضع لعلاج نفسي وتتصارع عليه 6 أندية إنجليزية.. أوسيمين يعيش أياما صعبة

أزمة نفسية جعلته الأشهر في الفترة المنقضية، بعدما وقع ضحية لهتافات الجماهير المسيئة وانتقادات المحللين اللاذعة، علاوة على مواجهته للعنصرية بأشكالها كافة، ما جعله يعيش فترة صعبة في مسيرته الاحترافية، بدأت منذ الموسم الماضي، فماذا يحدث لفيكتور أوسيمين نجم نابولي؟

ماذا يحدث لفيكتور أوسيمين مع نابولي؟

فيكتور أوسيمين، 24 عامًا، يعاني من أزمة نفسية حادة، هكذا وصفها وكيل أعماله، بسبب العنصرية التي يتعرض لها منذ العام الماضي بشكل دائم، من قبل بعض الجماهير، التي كانت تترصد أخطائه، ورغم ذلك بات هدفًا لعدد من أندية الصفوة في العالم، خاصة بالدوري الإنجليزي، الذي يعد الدوري الأقوى على مستوى جميع المسابقات.

6 أندية تتصارع على أوسيمين، الذي يعيش أسوأ فتراته في نابولي، إذ ظن النيجيري أن وجوده مع بطل الدوري الأوروبي قد يخفف الضغط عن كاهله، ويبعده عن الإساءات التي كان يتعرض لها، والتي تسببت في أزمة نفسية كبيرة له، ولم يكن يعلم أن الضربة الكبرى ستأتي من النادي الذي يدافع عن ألوانه، إذ قام نابولي بنشر فيديو يعتبر مسيئًا للاعب، وقام بحذفه على الفور، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

الحذف لم يكن مجديًا، إذ حصل وكيل أعمال أوسيمين على نسخة من الفيديو المسيء، وقرر السير في إجراءات قانونية من أجل استرداد الحق القانوني للاعب، وإنقاذه من الدخول في حالة سيئة مجددًا، ما قد يؤثر على مسيرته بالكامل، إذ كتب: «تم نشر مقطع فيديو يسخر من فيكتور لأول مرة، ثم تم حذفه في وقت متأخر، ما حدث اليوم في الملف الشخصي الرسمي لنابولي على منصة TikTok غير مقبول، نحن نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية، وأي تحرك للحفاظ على اللاعب».

وكيل أعمال أوسيمين أشار إلى أنه يخضع للعلاج النفسي بالفعل في الفترة الماضية، بسبب الهتافات المسيئة التي تتعالى ضده في المدرجات، إلى جانب الأخبار الزائفة التي تنشر عنه، ما تسبب في أضرار جسيمة له، وفيديو نابولي قد يزيد من الأزمة، خاصة أنه كان يسخر من مهاراته بشكل واضح، بسبب إهداره ركلة جزاء أمام بولونيا.

أوسيمين أعرب عن غضبه الشديد على طريقته الخاصة، من خلال حذف جميع الإشارات التي تشير لوجوده لاعبًا بين صفوف نابولي، باستثناء إشارة واحدة في بحسابه على «إنستجرام»، وقرر حذف الصور ليبقي فقط على بعض الصور من نيجيريا وأندية سابقة.

أندية الدوري الإنجليزي تجاهلت كل هذه الأزمات، وبدأت في التحرك من أجل الحصول على خدمات النيجيري فيكتور أوسيمين، في يناير المقبل، إذ يدخل اللاعب ضمن حسابات أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، إلى جانب نيوكاسل وإيفرتون وليفربول، كما يضعه باريس سان جيرمان ضمن حساباته.

أوسمين منذ بداية الموسم مع نابولي خاض 7 مباريات على مستوى جميع البطولات، نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف.