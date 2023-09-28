28 سبتمبر 1973.. «الوثائقية» تعرض تقريرا عن أجواء ما قبل نصر أكتوبر بـ8 أيام

نشرت قناة الوثائقية فيلما تسجيليا بعنوان «حدث في 1973»، حول حرب أكتوبر وأبرز الأحداث التي شهدتها مصر في مثل هذا اليوم الموافق 28 سبتمبر قبل بدء الحرب، في إطار احتفالات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالذكرى الـ50 لحرب أكتوبر المجيدة.

وجاء الفيلم مصحوبا بتسجيل صوتي، جاء فيه: «8 أيام باتت تفصل مصر عن معركتها الكبرى لاستعادة الأرض من العدو، وفي ذلك اليوم أبرزت عناوين الصحف الاهتمام المصري والعربي بخطاب الرئيس السادات في الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس جمال عبدالناصر».

أبرز مقالات الصحف في يوم 28 سبتمبر 1973

وأضاف: «محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام، آنذاك، كتب في مقاله (بصراحة)، أنّ عبدالناصر هو رمز لحركة التحرر الوطني، وفي الأخبار سلط موسى صبري، رئيس تحريرها الضوء على مناقشة طلبة جامعة عين شمس فكر عبدالناصر ومبادئ الثورة 23 من يوليو».

وأكمل: «تتابعت الصحف عن الاحتفالية التي تقيمها الجامعات والمحافظات والمؤسسات بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس جمال عبدالناصر، لم تكن الذكرى وحدها، فقد تناولت أخبار الشأن المحلي ومن بينها قرار الدكتورة عائشة راتب وزيرة الشؤون الاجتماعية حينذاك الانتهاء من صرف الإعانات المقررة لأبناء المهجرين، ومنها أبناء محافظة القناة».

مطالبة يوغوسلافيا بمعاقبة إسرائيل

وواصل الفيلم: «وعلى الساحة الدولية ومن داخل الأمم المتحدة، طالب مندوب يوغوسلافيا بمعاقبة إسرائيل، وأعلن أنّ الحل الوحيد لأزمة الشرق الأوسط هو الانسحاب الكامل من الأراضي العربية، ولم تكترث إسرائيل بأي إدانات او مناشدات».