شمال سيناء تستعد لاحتفالات نصر أكتوبر بعروض فنية وسباق الهجن

بدأت الاستعدادات النهائية لاحتفالات نصر أكتوبر بشمال سيناء، وجرى تجهيز مضمار الهجن بالكيلو 17 غرب العريش، لاستقبال المتسابقين الهجانة على مدار يومي السبت والأحد المقبلين.

السباق يومي السبت والأحد المقبلين

وقال إيهاب بيتا مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن السباق سوف يبدأ صباح السبت المقبل، ويستمر حتى نهاية يوم الأحد، وتم تجهيز المضمار بالتنسيق مع اللجنة المركزية بديوان عام المحافظة، ورئيس مجلس مدينة العريش، وعدد من مدراء ورؤساء المديريات.

عرض المنتجات السيناوية البدوية

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة أنه سوف تقام عدة فاعليات على هامش المهرجان، مثل عرض المشغولات اليدوية «هاند ميد».

من جهته قال أشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، إن هناك عروض فنية ومهرجانات، سوف تقام على هامش المهرجان، علاوة على فرقة الدبكة، وفرقة الأغاني السيناوية والدحية والكورال الشعبي.

سباق الهجن تراث سيناوي معتمد

وأضاف «المشرحاني» أن سباق الهجن من التراث السيناوي المعتمد لدى الوزارة، ويلقى اهتماما كبيرًا من رئاسة مجلس الوزراء، وعادة يتم بحضور مسؤولين ووزراء.