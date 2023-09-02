350 متسابقا من 8 محافظات يشاركون في مهرجان الهجن بالعلمين

أعلن الدكتور حمد خالد شعيب، نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن عن مشاركة 350 متسابقا في مهرجان الهجن، في مدينة العلمين، والذي ينظمه الاتحاد المصري تحت رعاية ودعم من الاتحاد الإماراتي لرياضة الهجن في نسخته الخامسة.

مشاركة 8 محافظات في مهرجان الهجن بالعلمين

وقال نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن هذا المهرجان خاص بالسلوم وجرى نقله وإقامته في مدينة العلمين لسهولة وصول جميع المتسابقين إليها، ويشارك به متسابقين من 8 محافظات مختلفة من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح والإسماعيلية وأسوان والشرقية، ممثلين عن 9 قبائل يشاركون من داخل وخارج مطروح.

أشواط في سباقات العلمين

وأوضح شعيب في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مهرجان الهجن في نسخته الخامسة بمضمار جنوب العلمين بمنطقة سيدي عبدالرحمن جرى تنظيمه على مرحلتين الأولى في تمام الساعة السادسة صباحاً، من خلال 18 شوطا في السباق، ومساء 6 أشواط بإجمالي عدد 22 شوطا وينظم المهرجان بنظام اليوم الواحد، ومن المقرر أن يجرى توزيع الجوائز خلال المهرجان المقبل بحضور ممثلي الجانب الإماراتي.