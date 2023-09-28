كاتب صحفي: الخداع الاستراتيجي وصلابة المصريين من أقوى أسباب نصر أكتوبر

قال الكاتب الصحفي محمد أمين، إنّ المرأة المصرية أدت دورًا بطوليًا ودعمت المقاتل المصري على الجبهة، وكانت صلابة الشعب المصري، أحد ركائز نصر أكتوبر، بدءًا من المواطن العادي، كما طورت وزارة الداخلية تدريباتها.

الخداع الاستراتيجي لعب دورا مهما في حرب أكتوبر

وأضاف «أمين»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «وزير الداخلية آنذاك اللواء ممدوح سالم، قرر أن يبدأ قطاع الأمن المركزي، التدريبات العسكرية رغم عدم معرفة أحد بموعد الحرب، وكان للخداع الاستراتيجي دورا كبيرا جدا في نصر أكتوبر».

ملحة «الأربعين» البطولية

وتابع الكاتب الصحفي: «عندما حدثت الثغرة، كانت هناك ملحمة بطولية في قسم الأربعين، التي تعتبر من أكبر المعارك وحالت دون تحويل البروباجندا الإسرائيلية حول الثغرة إلى واقع حقيقي، كما جرى تأمين القاهرة من ناحية الشرق وشاركت مع القوات المسلحة في منع قوات العدو من الدخول إلى الإسماعيلية».