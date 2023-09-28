واعظة بـ«الأوقاف» كرمها السيسي: المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس

قالت الدكتورة وفاء عبدالسلام واعظة بوزارة الأوقاف، إنّها فخورة بتكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي الشريف أمس الأربعاء، موضحةً: «هذه مصر التي اعتاد العالم كله عليها، وتكريم واعظة من وزارة الأوقاف يؤكد إيمان واهتمام الدولة المصرية بقيمة ودور المرأة».

العصر الذهبي للمرأة في عهد الرئيس السيسي

وأضافت «عبدالسلام»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل 2017 عام المرأة المصرية، وبدأ دورها يظهر في المجتمع، والمرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي».

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أهمية التكريم من الرئيس السيسي

وتابعت، أن هذا التكريم يبين الاهتمام بدور المرأة المصرية والمسلمة في تنمية المجتمع، موضحةً: «نرتدي زيا موحدا للواعظات منذ سنتين، وتم الاهتمام بتدريبنا، ودورنا ليس مقتصرا على مصر ونسافر لجميع الدول لنشر السلام والوسطية، ووزير الأوقاف يتعامل معنا مظهرا وجوهرا، وحصلنا على دورات تدريبية كثيرة جدا، وكل الواعظات على مستوى عالٍ من التأهيل والفكر والعمل الدؤوب على أرض الواقع».