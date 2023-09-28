عضو بـ«النواب»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية «واجب وطني»

التقى النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة العمل الخاصة به في شبرا الخيمة، لبحث الترتيبات اللازمة بشأن دعم المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد النائب محمد عبد العزيز الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات رئاسية بكل الضمانات اللازمة من توافر قاضي على كل صندوق، ومتابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية، وكذلك متابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية.

دعم المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

وتحدث النائب محمد عبد العزيز، في لقائه اليوم، عن الدور الذي يجب أن يقوم به المهتمين بالعمل العام في مدينة شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية من دعم المشاركة السياسية والمشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن التصويت في الانتخابات حق وواجب ومن حق الجميع أن يقول رأيه بحرية تامة، وأن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتخذت منهجا لدعم المشاركة السياسية للجميع بكل حرية وديمقراطية.

وأكد تقسيم كل مجموعة من فريق العمل بحسب منطقتها ليكون دورها العمل وسط الجماهير لحثهم على المشاركة الشعبية في الانتخابات، وتسهيل التحديات لوصول الناخبين إلى مقار الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر أيام إجراء الانتخابات، مؤكدا استمرار هذه اللقاءات مع مجموعات من أهالي شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية، للعمل من أجل أن تقدم شبرا الخيمة ومحافظة القليوبية نموذجا يحتذى به في الممارسة الديمقراطية.