شروط الالتحاق بمدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية لطلاب الإعدادية

تعتبر مدرسة مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 –2023، لافتة إلى أن آخر موعد للتقديم الأربعاء 20 يوليو 2022.

شروط القبول بمدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت التربية والتعليم على الموقع الرسمي لها، أن مدرسة مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، شريكة مع مجموعة فولكس فاجن على مدار ثلاث سنوات، مؤكدة أن شروط القبول والتقديم بالمدرسة تتمثل في الآتي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة - الجيزة - القليوبية».

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

مميزات مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بفروع وشركات الشريك الصناعي.

- فرصة تعيين الطلاب المتميزين بمراكز وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- يتم تدريس اللغة الألمانية كلغة ثانية.

تخصصات مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

- إصلاح وصيانة السيارات.

المنهج الدراسى

- يدرس الطالب العلوم الأساسية والثقافية.

- يدرس الطالب العلوم الفنية في مجال التخصص.

- يجتاز الطالب التدريب العملي.

وأكدت التربية والتعليم، أنه يتم عقد الامتحان إلكترونياً من خلال المنصة، كما يتم إعلام الطلاب المرشحين للتقدم للمقابلة الشخصية بناءً على درجات امتحان القبول، كما يقوم الطلاب المرشحون للمقابلة الشخصية بسداد مبلغ وقدره 150 جنيها مصريا